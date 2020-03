Chernobyl, Fukushima …¿Panamá?

Los accidentes reseñados muestran que la premisa mayor antes aludida no se ha correspondido con la realidad, y que más bien hay que reformularla advirtiendo que lo único seguro en la industria nuclear es que no es segura. Así las cosas, la diplomacia panameña debe tener en su agenda de trabajo la revisión del Tratado de Neutralidad, de modo que se proscriba el paso por el Canal de material radiactivo, tanto el que se usa en actividades civiles como en las militares. La razón es simple: de darse un accidente nuclear en el Canal, las aguas de los lagos que permiten su funcionamiento quedarían irremediablemente contaminadas, y la población de la ciudad de Panamá, Colón, Chorrera y demás comunidades aledañas, tendrían que ser evacuadas al verse en la imposibilidad de consumir el agua de esos lagos.

