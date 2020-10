Cher pide el voto para Biden con un tema titulado ‘Happiness Is a Thing Called Joe’

Ha sido en un evento organizado para obtener fondos para el partido de Biden . En este, la intérprete de Believe ha interpretado su último lanzamiento en el que versiona uno de los temas de la película Una cabaña en el cielo. En una actuación emocionante, Cher ha cantado Happiness Is a Thing Called Joe para animar a los electores a votar por Biden en las próximas elecciones del 3 de noviembre.

