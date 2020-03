Chenoa, Soraya y otras artistas cantarán el 7 de marzo en Madrid

Ocho artistas que se enfrentan a uno de los mayores retos de su carrera : reunir a más de 1.400 personas en un concierto inédito organizado por Thribune , una organización no gubernamental con fines no lucrativos, y que tiene el único e importante objetivo de recaudar más de 40.000 euros que se destinarán a la creación del primer Centro de Rehabilitación de niñas menores de edad en situación extrema necesidad en Kirigiti (Kenia).

You May Also Like