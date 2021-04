Chenoa aclara su opinión sobre Rosalía tras las críticas recibidas en Twitter

Finalmente, Chenoa ha querido zanjar la polémica pidiendo a aquellos que la critican que vean primero la entrevista. “¿Por qué no escuchas? Yo, yo misma no voy a crear nada nuevo, yo , porque tengo referentes, igual que mucha gente… No vale sacar un titular para crear controversia. Gracias”, ha defendido la cantante.

Chenoa habla de Rosalía y dice que le gusta pero que no ha creado nada: “Me encanta, es cercana, trabaja mucho, canta, baila y ha logrado hacer como un referente y que crea algo, pero creo que tiene una fusión de mucha gente. Todos venimos de algo. Yo no voy a crear nada nuevo” pic.twitter.com/cUb4zWsf9b

Según la cuenta de Twitter ‘Rosalía News’, “Chenoa habla de Rosalía y dice que le gusta, pero que no ha creado nada “. Acto seguido, reproduce una parte de la entrevista que posteriormente ha generado el revuelo en la red social: “Me encanta, es cercana, trabaja mucho, canta, baila y ha logrado hacer como un referente y que crea algo, pero creo que tiene una fusión de mucha gente. Todos venimos de algo. Yo no voy a crear nada nuevo”, indican en el tuit.

