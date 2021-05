‘Chemsex’, las peligrosas fiestas que mezclan sexo y drogas, aumentan en pandemia y por el uso de redes sociales

“Un solo asistente puede llegar a transmitir hasta a quince personas la hepatitis C si se comparten jeringuillas ”, asegura Troya, quien además añade que “es importante” que las personas que decidan participar en este tipo de reuniones se hagan chequeos regulares, “especialmente en hepatitis C y VIH”.

“Ahora hay sesiones de ‘slam’ , de gente que se pincha por vena”, una práctica que “conocí en Madrid, pero creo que ya ha llegado a toda España aunque yo no la practico, me da miedo”, dice a Efe. De hecho, la forma de realizar estas “chemsex” ha evolucionado y los expertos aseguran que el “slam” cada vez está más presente en estas peligrosas fiestas, una combinación de alto riesgo difícil de controlar.

Aunque no hay datos oficiales de cómo la pandemia ha podido influir en la realización de este tipo de prácticas de riesgo, la psicóloga y sexóloga Alba Alonso ha asegurado a Efe que esta crisis sanitaria no solo ha modificado los patrones de consumo, sino que además lo ha disparado . Alonso, que trabaja con la oenegé Imagina Más, una organización que defiende la igualdad, la salud sexual y la diversidad, asegura que “el patrón de consumo de estas fiestas ha cambiado “.

