Checo Pérez podrá correr el GP de Bélgica; FIA lo permitió

El jefe de Red Bull, Christian Horner, dio una luz de esperanza a Sergio Checo Pérez al señalar que el mexicano sí podría regresar a la carrera, a pesar del accidente que sufrió en la vuelta de formación en el Gran Premio de Bélgica.

El tapatío se estrelló en Les Combes y en principio el equipo lo dio por descalificado al sufrir severos daños en la parte frontal. Sin embargo, debido al atraso por la lluvia Horner mencionó que sí podría correr al reparar el RB16B.

“Están trabajando en el auto. Estamos haciendo lo máximo para que pueda. Checo se quería ir, pero se tiene que quedar. Estamos confiados que pueden con las regulaciones comenzar desde pitlane”, dijo.

If Checo’s car can be repaired, he will join the race from the end of the pit lane 👍 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/fmA9Hf2tiv

