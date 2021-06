Checo Pérez lamenta resultado en la calificación del GP de Azerbaiyán

​El domingo Ferrari y Mercedes con Leclerc y Hamilton, respectivamente, largarán desde la primera fila, pero Red Bull no está muerto, solo fueron desafortunadas circunstancias que implica el correr en un circuito callejero como lo es Bakú, por lo que la escudería austriaca no ha dejado de ser el equipo a vencer. La carrera comenzará este domingo 6 de junio a las 07:00 horas tiempo del centro de México .

“¡Una verdadera pena!!!! Es historia, mañana vamos con todo a recuperarnos! Never give up #azerbaijangp”, se lee en el tuit del piloto #11.

