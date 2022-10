Checo Pérez es sublíder y subió al podio con Verstappen, que llegó a 14 triunfos

Por segundo año consecutivo, Sergio Pérez subió recuperó el segundo lugar y subió al podio del Campeonato de Pilotos del Gran Premio de la Ciudad de México, al terminar tercero detrás de su coequipero Max Verstappen, quien rompió récord de triunfos en una sola temporada.

Checo Pérez trató, infructuosamente de alcanzar a Lewis Hamilton, quien con su Mercedes se colocó en segundo puesto. Un podio exactamente igual al de la edición 2021 del GPMX en la Magdalena Mixiuhca.

Este fue para Checo Pérez, el vigésimo quinto podio de su carrera en la Fórmula, décimo de la temporada 2022 y décimo quinto con Red Bull en 42 Grandes Premios.

Checo Pérez llegó 280 puntos, por 275 de Charles Leclerc, quien terminó en sexto lugar.

VERSTAPPEN, HOMBRE RÉCORD

Fue la victoria número 34 para Verstappen en su trayectoria en Fórmula, pero más importante la victoria 14 de la temporada, con lo que rompe el récord que tenían Michael Schumacher y Sebastian Vettel con 13 en una campaña, cada uno.

También fue la cuarta victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de México.

ASÍ FUE LA CARRERA

La largada fue limpia. Verstappen tuvo una gran salida y se quitó de problemas. Hamilton se metió delante de George Russell en la curva dos y, luego Checo Pérez hizo lo mismo en la tres para colocarse en tercer lugar.

Las estrategias de entrada fueron diferentes entres los equipos más fuertes. Mientras Mercedes puso medias nuevas, Red Bull y Ferrari empezaron la carrera con neumáticos suaves usados.

