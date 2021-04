Checo Pérez arrancará segundo en Imola; venció a Verstappen

Pero no todo es negativo al salir con la llanta más blanda, ya que con esta Checo podrá dar caza a Hamilton con un buen arranque y la goma más rápida en las primera vueltas. Sin embargo, si Pérez no consigue rebasar a Lewis en el pique de largada, cada vuelta irá siendo más complicada, debido al mayor desgaste del caucho -que además se degrada más rápido si se sigue la estela de otro auto.

Checo Pérez sorprendió en el segundo día de actividades y se logró ubicar solo por detrás del campeón mundial , quien registró un tiempo de 1:14.411. El tapatío logró avanzar hasta la Q3 luego de lo que vivió en Bahréin, donde fue eliminado en la Q2. No es la primera ocasión que califca segundo, lo hizo en Azerbayán 2016. Sin embargo, aquella ocasión fue sancionado y perdió la primera fila de arranque. Hasta el cierre de edición de esta nota, el RB16B no ha sido sancionado por ninguna causa técnica, así que esta será oficialmente su mejor posición de arranque en F1.

