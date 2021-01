Ha quedado demostrado que hace falta algo más que una infinita base de datos para jugar bien al ajedrez . Tanto al Asistente de Google como a Alexa les vendría bien memorizar las emocionantes partidas desarrolladas en una de las series del momento, Gambito de dama , en la que una joven huérfana es capaz de convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo , gracias a su prodigiosa memoria, su tremenda inteligencia, y alguna ayudita más que no se desvelará para no hacer spoilers.

La gente de Pallant Digital ha puesto al Asistente de Google y a Alexa frente a la pantalla del ordenador para jugar al ajedrez. Tras una reñida partida, en la que, incluso, uno de los dos asistentes virtuales intentó hacer trampas, Google ganó a Alexa al ajedrez . “Check mate, I win, Google is the best”, manifestó. A lo que Alexa, claramente molesta, respondió: “Sorry, I’m not sure”.

