¿ChatGPT tiene rival? Google ha desarrollado una IA similar, pero no la lanza por esta razón

El motivo por el que Google ha optado por seguir esperando y no lanzar su IA, llamada LaMDA es que no quieren correr ningún riesgo de manchar la reputación de la empresa . Sundar Pichai, director ejecutivo de la empresa, y Jeff Dean, jefe de división de IA en Google, prefieren asegurarse de lanzar productos más fiables antes que arriesgarse por querer ir rápidos.

You May Also Like