Charlize Theron y Salma Hayek entre posibles testigos en juicio a Weinstein

Hayek ha dicho que Weinstein saboteó su carrera después de rechazar una serie de avances sexuales. Pérez dijo a The New Yorker que aconsejó a Annabella Sciorra sobre su presunto abuso por parte de Weinstein. Theron ha dicho que él afirmó falsamente que los dos habían tenido intimidad sexual como una forma de manipularla. Weinstein ha negado cualquier tipo de comportamiento erróneo. Los fiscales de Los Ángeles dicen que planean llamar a Sciorra a testificar.

