Charlize Theron lució un collar de 5 millones de dólares en los Óscar

La actriz, nominada por su interpretación en “Escándalo” (“Bombshell “) portaba en su cuello un collar de la colección de alta joyería AI 2020 de Tiffany & Co. El collar tiene un diamante central de talla marquesa de más de 21 quilates y de la más alta graduación de color (D), que indica que la gema no tiene ninguna imperfección, según ha explicado la firma de joyería en un comunicado.

You May Also Like