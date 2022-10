Charli D’amelio copia la carrera musical de su hermana Dixie y publica su primera canción, ‘If You Ask Me Too’

Modelo, cantante, bailarina… Charli D’Amelio quiere conseguirlo todo. A pesar de ya no ser la tiktoker con más seguidores, la estadounidense de 18 años sigue siendo más popular que nunca.

Tras protagonizar la última campaña de Prada y de participar en el programa de baile Dancing with the stars, ahora ha publicado por sorpresa su primer single.

“Estoy tan emocionada y feliz de poder compartir esto con todos vostros finalmente”, ha escrito en sus redes sociales, presentando la portada del tema llamado If You Ask Me To: “Fue muy divertido de hacer y realmente espero que os guste”.

Aunque hacía tiempo que se especulaba que podría lanzar una carrera musical, nadie se esperaba que realmente fuese a hacerlo, dado que ese era el rumbo que había elegido su hermana, Dixie.

La mayor de las D’Amelio lanzó su primera canción en 2020 y, a pesar de seguir siendo colaboradora de muchas marcas y protagonista de campañas, parecía que quería separarse de su faceta de influencer para ser cantante a tiempo completo.

Por su parte, todo apuntaba a que Charli se dedicaría más en profundidad a la moda, ya que también tiene su propia marca de ropa. Sin embargo, no hay nada que la joven no pueda hacer. De hecho, también estará actuando en su propio videoclip, que se publicará en las próximas horas.

Por si fuera poco, para ver el primer adelanto de las imágenes, es necesario ver los últimos capítulos de su reality, donde han seguido todo el proceso de creación del tema.