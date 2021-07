Charlène de Mónaco revela la causa de su enfermedad en medio de los rumores de su divorcio del príncipe Alberto

La princesa decidió acudir a un especialista, quien le informó de que padecía una grave infección de la que ya ha sido tratada. “Lo que fue extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso”, ha contado.

You May Also Like