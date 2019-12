Chantaje para culminar el Canal ampliado: Federico José Guillermo Tejada Ortiz

El último informe dado a conocer por Grupo Unidos por el Canal (GUPC), empresa a cargo de los trabajos de ampliación de la vía interoceánica, en el que expresa que se les adeuda considerables sumas de dinero, por lo que temen no poder entregar la obra en el tiempo estipulado, con el consiguiente retraso de su culminación, me suena a chantaje.

You May Also Like