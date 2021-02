Chandler: ‘Senniaf emite comunicados oficiales sin que la Directora los avale’

Ante esto, la diputada suplente Chandler le expresó que la institución que dirige debe tener más cautela con lo que comunica y la forma en la que lo hace , pues envían mensajes que solo confunden a la población y generan mayor malestar. “Resulta sorprendente e incluso irresponsable que en su calidad de Directora no revise los comunicados que se emiten desde la Senniaf. Están desinformando a la ciudadanía, pretendiendo hacer ver que no tenían conocimiento de lo ocurrido en los albergues, siendo que ya es un hecho público y notorio, que personal de la institución hoy a su cargo, compareció ante la Comisión de Asuntos de la Mujer. Por el tema, existen informes internos de su institución y demás información ya probadas por sendos informes, incluso de organismos internacionales como la UNICEF. Lo ocurrido con el comunicado de la institución por usted regentada solo evidencia la falta de seriedad con que pareciera maneja la crisis de los albergues.

Sí, la directora de la Senniaf, Mayra Silvera le envió un mensaje, por su cuenta de Instagram, a la diputada Chandler explicándole que “lo plasmado en un comunicado emitido ayer no fueron mis declaraciones, y reitero mi posición de brindar todo mi apoyo a la comisión y trabajar en conjunto . Solicité remover el comunicado de las redes del Senniaf y subsanar el error del mismo por la redacción mal interpretada. Si usted puede ver mis declaraciones, lo que dije es que aún no mantenemos el informe de la subcomisión de la comisión. Gracias”.

