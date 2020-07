Champions: Duelos de octavos se decidirán en feudos locales

La UEFA confirmó el jueves que recibió el permiso de las autoridades gubernamentales en España, Alemania, Italia e Inglaterra para que los equipos puedan ser anfitriones el 7 y 8 de agosto. No se permitirá el ingreso de aficionados a los estadios, aunque no se descarta que una cifra reducida pueda hacerlo en alguno de los cuatro partidos.

You May Also Like