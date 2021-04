Chaco Giménez le pide calma y profesionalismo a Santi en Cruz Azul

“ Yo trato de decirle que mantenga la calma , hablo todos los días con él, cómo entrena. Eso me preocupa a mí, no lo que haga en la cancha, sino darles valores, disciplina y muchos cuidados porque son hábitos que a la larga suelen ser muy importantes”.

“Yo hablo mucho con él y le digo ‘tranquilo, enfócate en lo que tienes que hacer que es trabajar , cuidar tu cuerpo, ser profesional a tu corta edad. No dejes de vivir los momentos, los momentos son estos que te están tocando vivir. No te desesperes , lo peor que uno puede hacer como jugador y joven es desesperarse por querer jugar'”, dijo en entrevista con Marca Claro .

You May Also Like