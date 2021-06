Cese de operaciones | La Prensa Panamá

Otra situación diferente puede ser que una PN o PJ cese sus operaciones comerciales gravables con el ISR y sujetas a presentar una DJR anual, pero que puede seguir manteniendo un patrimonio o realizar actividades no gravables con el ISR en Panamá, lo que significa que esta PN o PJ, sí deberá presentar una DJR final, en su RUC se le deben cancelar las obligaciones tributarias, y en el caso de una PJ sí deberá seguir pagando la tasa única pues no se ha disuelto.

Puede existir el caso que una PJ cese por su disolución en el Registro Público y que por la naturaleza de sus actividades no realizaban ningún ejercicio comercial en Panamá, que a su vez no generaba renta gravable en nuestro país, por lo tanto, no tenía las obligaciones de presentar una DJR y pagar ISR, todo en virtud del artículo 710 del CF.

En el caso de PJ y PN que actúan como empleadores, la DJR y el balance final deberán ser presentados junto con un paz y salvo expedido por la Caja de Seguro Social (CSS), demostrando que no adeudan dineros a dicha entidad o, en su defecto, la certificación emitida por ésta donde conste la no obligación de dichas personas a inscribirse en el régimen de la CSS.

