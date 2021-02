Cesárea por más de 60.000 dólares: descubren que el precio de los tratamientos en hospitales de EE.UU. varía según las aseguradoras

No se trata solo de diferencias regionales. Al revisar los datos del sistema hospitalario Sutter Health, que incluye 24 centros médicos del norte de California, los periodistas supieron que un procedimiento cardíaco varía entre 89.752 para los clientes del programa de cobertura gubernamental Medicare, y 515.697 dólares para los pacientes cuya empresa de seguros no incluye el hospital en su red. El precio mínimo para las aseguradoras privadas es de 197.900 dólares.

