César Carballo, Pilar Eyre, Juanma Moreno y otros rostros conocidos lo despiden en sus redes

El cáncer no se cura sólo con ganas y optimismo. Se cura gracias a la ciencia. El cáncer no es “una batalla” que se gana o se pierde. Es una enfermedad que se supera o no debido a muchos factores, entre ellos lo avanzada que éste o qué órgano sea el afectado. D.E.P Spiriman https://t.co/gTPb58evCC

Se ha muerto Spiriman. Ignoro si fue héroe o villano, pero me parecía una persona sincera, apasionado de su profesión, un rebelde, un llanero solitario que movió conciencias. Quizás se equivocó (y yo tb, solo lo he conocido por sus manifestaciones) pero ahora descansará en paz.

