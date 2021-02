César Anel Rodríguez sobre cirugías: ‘Es concurso de belleza, no de naturaleza’

Las recientes intervenciones estéticas que se han realizado Carmen Jaramillo y Angie Keith han abierto el debate en redes sociales sobre la belleza natural en los certámenes de belleza, pues muchos piensan que las cirugías hasta le quitan la esencia a las misses.

Muchos se preguntan: ¿cuántas misses habrán sin cirugías estéticas? En este siglo es muy difícil responder esa pregunta, y aún más cuando en Miss Universo ya se permitió la participación de una mujer transgénero, y los certámenes de belleza no prohíben este tipo de intervenciones.

En Panamá, la mayoría de las participantes tienen alguna cirugía senos, nariz, son las más comunes, así como en el resto del mundo.

El director de Señorita Panamá, César Anel Rodríguez aseguró que “es un concurso de belleza y eso no ha cambiado. Y nosotros no tenemos problema en hacer nuestro trabajo”. Al preguntarle si considera que una miss tiene más ventaja al pulirle sus rasgos físicos respondió: “El concurso es igual y seguiremos potenciando el crecimiento interior y la belleza física de las candidatas. Estamos en una época en la que todo el mundo se siente experto de todos y en algunas ocasiones el aporte es solo una crítica, no siempre bien intencionada, en las redes. Pero sí, para eso estamos, para pulir y hacer crecer a una candidata en todos los aspectos. Carmen y Angie no son las únicas mujeres que se han operado, ni las primeras Señorita Panamá, y los cirujanos plásticos son profesionales, no demonios”.

Las cirugías se hacen en todo el mundo

De paso añadió: “Y aclaro, nuestro evento no es solo una cirugía plástica. Que se hacen en todos lados, en todo el mundo. Es un concurso de belleza, no es un concurso de naturaleza. Además crecen en muchos aspectos a través de una formación de más de una decena de cátedras. Y repito, quien desconozca que desde hace décadas las cirugías plásticas forman parte de la vida y de los concursos de belleza, o no vive en este mundo, o simplemente tiene muchas ganas de hacerse notar en las redes”.

Negó operaciones

Ahora, también algunas misses se han negado a relizarse cirugías estéticas. Rosa Iveth Montezuma dij que no se realizaría ninguna. Luego hubo mucha controversia por sus senos, muchos dicen que sí pasó por el quirófano.

En cuanto a Mehr Eliezer, también prefirió trabajar duro en el gimnasio para tonificar su abdomen, luego tras su participación en Miss Universo fue muy criticada por la supuesta “flacidez” de su barriga.

Cabe destacar que tanto Carmen como Angie están felices con los resultados de sus rinoplastias y diseños de sonrisa.

César Anel Rodríguez y Carmen Jaramillo llevan más de un mes en Venezuela ultimando detalles de la preparación para Miss Universo.

Porque hoy la gente opina de todo en las redes sociales, muchas veces sin tener bases o conocimiento de causa. Es el derecho de cada quien y eso ni nos mortifica ni nos ocupa.

“En nuestro concurso no están prohibidas las cirugías plásticas, ni los tatuajes, y siempre buscaremos sacar la mejor versión tanto interior como externa de las chicas que participen. Si las candidatas están de acuerdo, si nuestros aliados internacionales no lo prohíben, si todo se hace dentro del respeto y la legalidad de una profesión honorable; entonces… ¿cuál es el problema?”, dijo César.