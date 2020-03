Cesan venta de licor | Critica

Sin embargo, las autoridades fueron enfáticas en reiterar que hasta el mediodía del martes, no existen casos positivos de coronavirus, siendo la provincia de Los Santos una de las pocas en no tener contagiados.

Un silencio total inundó las calles de la provincia de Bocas del Toro, la tarde del martes, tras el decreto presidencial que obligaba a la población a no salir de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. y que ayer fue extendido a cuarentena total las 24 horas, periodo durante el cual la persona solo podrá salir dos horas a comprar alimentos o medicinas, según el último dígito de su cédula.

Poco a poco los colonenses han comprendido que no deben estar en las calles, si no es necesario, por las medidas contra el COVID-19.

