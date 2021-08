Cerveza, la mejor bebida alcohólica para las personas con diabetes

No se debe exceder el consumo moderado: no más de una bebida al día para las mujeres y hasta dos bebidas al día para los hombres. Una bebida de una cerveza es de 12 onzas. Controla el ritmo : no más de una bebida por hora.

Los expertos en salud no recomiendan empezar a beber alcohol para mantenerse saludable. Sin embargo, para quienes ya consumen alcohol, la clave es la moderación y hacer las mejores elecciones posibles. Las personas con diabetes no necesitan eliminar el alcohol de su dieta . Pero hay consideraciones importantes para hacerlo de forma segura.

