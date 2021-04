Cervantes en comunidad multilingüe | La Prensa Panamá

En la enseñanza de esas lenguas, estamos atrasados. Se obliga en la escuela a los niños a aprender la lengua española sin conocer lo básico de la lengua materna de ellos. En los años 1970 se empezó un proyecto que no había avanzado y que fue cancelado con la derogación de la Reforma Educativa. Se ha retomado a inicios de este siglo, y se ha avanzado en los modelos educativos del dulegaya y el ngäbere. En 2010, una ley reconoció las lenguas y los sistemas fonéticos y gráficos de siete etnias aborígenes. No se castigará a los niños por hablar su lengua materna.

