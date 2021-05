Certificación de pacientes crónicos, en marcha: AIG

Xavier Sáez-Llorens, investigador clínico y miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, indicó —a través de su cuenta de Twitter— que no le parece correcto que la gente que se vacunó en el extranjero reciba la segunda dosis acá, por encima de la enorme cantidad de personas de riesgo (mayores de 60 años, individuos con comorbilidades, embarazadas) que faltan por vacunar en el país y que no tuvo recursos para viajar. Aunque son panameños con derechos, indicó, las prioridades en salud pública son claras.

