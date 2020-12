Certezas e incertidumbres sobre la campaña de vacunación contra la Covid que arranca este domingo

No obstante, puntualizó que es muy poco probable que aparezcan efectos adversos “importantes” ha reconocido que, una vez comience la vacunación masiva frente a la covid-19, no es descartable que aparezcan efectos secundarios no descritos en los ensayos clínicos, aunque ve “poco probable” que aparezcan efectos adversos “importantes”.

Además, todavía hay ocho comunidades que no han acreditado a los profesionales de enfermería para que puedan vacunar, según reveló el sindicato SATSE este lunes. De esta forma, y según el sindicato, los enfermeros y enfermeras de Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, junto a Ceuta y Melilla, todavía no cuentan con el respaldo legal necesario para utilizar fármacos como las vacunas.

