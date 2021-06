Cerca de 400 mil casos; contagios suben en junio

De acuerdo con el médico, no hay que perder de vista que, mientras la humanidad no haya controlado la pandemia y el virus se mantenga en circulación, seguirán surgiendo variantes, tanto en otros países como en el nuestro. “Ya sabemos que todas son más contagiosas, y algunas hasta resisten en parte el efecto protector de las vacunas. Una de ellas es la variante Delta, que ya está circulando en el territorio nacional”, manifestó Prosperi.

