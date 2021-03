Cerca 437 barcos esperan para cruzar el canal de Suez tras más de seis de bloqueo

Aunque alguna de estas naves todavía no han alcanzado el punto de no retorno, dijo que continuarían su rumbo con lo que contribuirían, entre otros aspectos, a reducir el número de embarcaciones acumuladas en el canal.

Varias embarcaciones, incluidas algunas de la empresa taiwanesa Evergreen, la misma naviera del Ever Given, ha variado su ruta en los últimos días para circunnavegar África, a pesar de que esto supone varios días más de viaje entre Asia y Europa o EE.UU.

GAC, que cuenta con una oficina de coordinación en Suez, añadió que tras ser liberado, el Ever Given se dirige al Gran Lago, donde “el casco y el fondo del barco volverán a ser inspeccionados por motivos técnicos”.

Un total de 437 barcos están a la espera de cruzar el canal de Suez después de que haya sido desencallado el portacontenedores Ever Given, que ha bloqueado el paso desde el martes pasado, según una de las empresas de servicios marítimos que operan en esta infraestructura.

