Cepas más contagiosas y mortales están en el país

Sin embargo, una muestra con un SGTF no es definitiva para B.1.1.7 y no puede detectar otras variantes preocupantes que carecen de la deleción Δ69 / 70 HV, como B.1.351 detectada en Sudáfrica y P.1 detectada recientemente en Brasil.

Dijo que el estudio no se limitó a identificar la B.1.1.7 sino también la B.1.351 (identificada en Sudáfrica), la P1 (identificada en Brasil), y discriminar en otros linajes virales que no fuese el D614G que había sido identificado por el equipo de IMTSAGUNIBE el año pasado y representa el efecto fundador de transmisión local.

