Cepal cree que “hay esperanza” en México pese a “desencanto” en Latinoamérica

Sin embargo, la titular de Cepal reconoció que la economía mexicana tuvo “un bajo crecimiento en 2019” , cuando el PIB se contrajo en -0.1% , de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) . Aun así, explicó que México no está en recesión porque “todavía” no ha habido una caída en la economía durante tres trimestres consecutivos.

You May Also Like