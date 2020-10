Centros particulares difieren con el Meduca por ‘auxilio económico’

“También se le ha pedido un censo de la morosidad, de cuántos padres de familia han sido suspendidos y cuáles son los estados financieros de estos colegios que están haciendo la petición y no lo han presentado”, dijo Sousa. Al respecto, de la morosidad de cada estudiante, Dalila Mosquera de los centros particulares dijo que se le entregó al Meduca el monto global de cada colegio, pero no el de cada estudiante porque esa es una información de la relación contractual entre el padre de familia y el colegio.

La ANEP que integran ocho gremios de educación particular había solicitado al Meduca $80 por mes, aplicable a las mensualidades desde julio hasta diciembre, para cada estudiante del sector particular, que representa un total de $76 millones.

You May Also Like