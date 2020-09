Centros comerciales y restaurantes reanudarán mañana la actividad presencial

Los centros comerciales podrán abrir a las 10:00 a.m. para que sus trabajadores usen el transporte público entre 8:00 a.m. y 9:45a.m.

Mientras que las instituciones públicas deben entrar a las 9:00 a.m. para que usen el transporte público desde las 7:00 a.m. a las 8:45a.m.

Explicó que la construcción mantiene su hora de entrada a las 7:00 a.m., con la finalidad de que utilicen el transporte público desde las 5:00 a.m. hasta las 6:45a.m.

