Centros comerciales se adaptan a las nuevas restricciones de movilidad y cuarentena

“Las tiendas abrirán entre 8:30 a.m. a 9:00 a.m. con el objetivo que los clientes puedan hacer sus compras y evitar el aglomeraciones”, señaló.

“Si no hay consumo como vamos a poder sostener el empleo, pero si la demanda aumenta podemos mantener la plaza, hacer reducción de jornada, todo con el propósito de no liquidar a nadie”, expresó.

Resaltó que las ventas no son las suficiente u óptimas, pero van en buen camino. “Las medidas son necesarias para poder bajar la cifra y no se llegue a una decisión de cerrar todo como pasó en un principio”, agregó.

