Centros comerciales reducen sus jornadas

Los centros comerciales Multiplaza y Metromall, permanecerán abiertos en su horario normal, de lunes a sábado desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., y los domingo desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., asegura Jaravy Rosales gerente de mercadeo y comercialización del Grupo Robles. Se han cancelado varios eventos que convocan a una mayor cantidad de personas.

En el caso de la cadena de supermercado que opera en el mall, este laborará de lunes a sábado desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 de la medianoche, y los domingos desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

