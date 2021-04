Central telefónica cobra importancia ante el trabajo remoto

El cliente elige qué herramientas quiere usar para comunicarse, ya sea un teléfono tradicional fijo, una aplicación en un celular, tableta o una computadora y “la magia” radica en que, estando la persona en el lugar que desee, puede contestar, esto garantiza que la llamada no se pierda y si en tal caso la llamada no puede ser contestada, queda un registro para que esta pueda ser devuelta. Tal como hace unas semanas ocurrió con Lyons , quien estuvo en el interior del país y recibió sus llamadas de oficina como si estuviera en la ciudad capital a dos metros de distancia de los colaboradores.

