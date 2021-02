Centenares de bañistas acuden a ríos y playas en Chiriquí

Recordemos que el decreto ejecutivo establece que se puede acudir a ríos y playas en los puntos donde no exista cuarentena total en un horario de 6:00 a.m. a 4:00 p.m., sin embargo algunos bañistas dijeron que debe extenderse hasta las 5:00 p.m., mientras que otros aseguran estar satisfechos de que se les permita por lo menos dejarlos recrearse las pocas horas que sea.

Los chiricanos no se quedaron en casa, este fin de semana, muestra de eso es la gran cantidad de personas que acudieron a ríos y playas este domingo , disfrutando del radiante sol que impero sobre la región chiricana, pero donde el Covid no se detiene y sigue contagiando a los de la altiva provincia.

