Cena navideña subió entre $3.70 y $8.65 en tres años

Pedro Acosta , presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), dijo que este mes de diciembre es de consumo para todos los panameños y no solo en la cena navideña, sino también para otros artículos como ropa, juguetes, etc.

“En Panamá el costo de la vida ha aumentado de manera sostenida mes tras mes y año tras año, debido a varios factores como que el mercado está controlado por grandes empresas (controlan el mercado, pero no compiten entre sí) y eso hace que cuando sube el petróleo así mismo los costos, pero cuando baja, no ocurre lo mismo”, manifestó.

El economista Augusto García señaló que la encuesta que realiza Acodeco es difícil de entender porque se basa en los productos más baratos, los cuales no están concentrados en el mismo lugar, lo cual eleva el costo de transacción que no está incluido en el precio que ellos están aduciendo.

You May Also Like