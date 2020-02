Celular, ¿necesidad o consumismo? | La Prensa Panamá

Yakarta Ríos, presidenta de la Organización Consumo Ético, asegura que las personas adquieren celulares no por sus funciones o por cuánto les faciliten la vida, sino como símbolo de estatus. “Se están perdiendo las prioridades dentro de la familia; a los niños no se les inculcan los valores reales de las cosas y aquellas cosas que son una necesidad”.

Karina Paredes, por ejemplo, tiene dos celulares de dos compañías diferentes, pero asegura que lo de ella no es capricho. “Yo tenía mi celular, pero la empresa para la que trabajo decidió darnos un Blackberry por aquello de la comunicación interna y además para contar con tarifas corporativas para las llamadas de trabajo. Y mi antiguo número no lo pierdo porque lo uso como referencia para mis contactos”.

