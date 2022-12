Celine Dion revela que tiene el “síndrome de la persona rígida”, una rara condición neurológica

“Los extraño mucho”, dijo. “Extraño verlos a todos, estar en el escenario, actuar para ustedes. Siempre doy el 100% cuando hago mis shows, pero mi condición no me permite darles eso en este momento”.

“Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, dijo. “Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me permite usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada”.

