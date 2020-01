Aparte de mononucleosis infecciosa, este miércoles el cantante Justin Bieber desvelaba que padece la enfermedad de Lyme, una infección con la que ha explicado el obvio desmejoramiento físico que sus fans le estaban notando en sus últimas apariciones públicas.

No es la única celebrity que la sufre y, aunque hace algún tiempo era una especie de estigma, ahora es más que lógico darlo a conocer para evitar precisamente los rumores sobre esta enfermedad que transmite la garrapata del venado ciervos o garrapata de patas negras (Ixodes scapularis) cuando se encuentra infectada por la bacteria Borrelia burgdorferi.

Su nombre no proviene de su descubridor, sino del lugar donde fue detectada por primera vez como tal: Old Lyme, un poblado de Connecticut, en Estados Unidos, en 1977.

Sus efectos varían de gravedad, porque, si bien lo usual en la mayoría de las personas afectadas es una erupción en la piel acompañada por síntomas de cansancio, dolores de cabeza y fiebre, también puede progresar hasta afectar al corazón, el sistema nervioso y la piel de las personas infectadas.

En los casos más graves, la enfermedad de Lyme puede causar artritis, encefalopatías y trastornos neurológicos o, incluso, aunque no ocurre con mucha frecuencia, la muerte del paciente, de ahí la preocupación de los seguidores de Bieber, de 25 años.

Avril Lavigne y su propia fundación

Pero como decíamos el cantante canadiense no es el único famoso que padece la enfermedad de Lyme y muchos de ellos, la mayoría, han hablado abiertamente como ahora lo ha hecho el autor de Baby, Sorry o Company.

Quizá la que más se ha esforzado por hacer visible aquello contra lo que se enfrenta haya sido Avril Lavigne. La cantante lo hizo público en 2015, en una entrevista en el programa Good Morning, America en la que también afirmó a aquellos televidentes que la estuvieran viendo que “hay esperanza”

Posiblemente haya sido de las celebrities a las que más ha afectado, pues en aquel entonces recordó que pasó todo el octubre de 2014 en la cama, sufriendo dolores constantes y temiendo morir, por lo que lo consideró “el peor momento” de su vida.

Esto se agravó porque los médicos y especialistas que la visitaron dedujeron erróneamente que se trataba de un síndrome de fatiga crónica y depresión. “Había aceptado que me estaba muriendo…”, llegó a decir en 2018 recordando junto al medio Billboard aquella experiencia.

“Estoy dolorida, fatigada, no puedo salir de la puta cama, ¿qué demonios me pasa?”, rememoró haber pensado mientras empeoraba, que fue cuando escribió el tema Head above the water. “En voz baja, estaba literalmente como ‘Dios, ayúdame a mantener la cabeza fuera del agua'”, desveló Lavigne, que fundó la Fundación Avril Lavigne, cuyo objetivo es la sensibilización acerca de la enfermedad de Lyme y otras enfermedades y discapacidades graves tanto a pacientes como a cuidadores.

Al igual que Lavigne, el actor Ben Stiller también tuvo problemas para obtener un diagnóstico preciso sobre lo que padecía. Aunque ya está recuperado (a pesar de que la enfermedad de Lyme nunca abandona el cuerpo), en 2011 el intérprete se sinceró en una entrevista con The Hollywood Reporter.

“La pillé en Nantucket, Massachusetts, hace un par de años. Se me hinchó la rodilla y en principio no pudieron descubrir qué era. Luego ya sí dieron con que era [la enfermedad de] Lyme”, narró.

También al igual que Lavigne, quien dijo que su Lyme le enseñó a ser “más paciente” y que se llevó “una gran lección”, la cantante Shania Twain afirma que esto ha tenido un impacto notable en su carrera. Según la artista, una de las voces más famosas de los 90, tuvo que ser mordida por la garrapata en 2004 en Norfolk, Virginia, lo que afectó a sus cuerdas vocales. “Tuve miedo de no volver a cantar nunca más”, aseguró a People.

En 2017, hablando con la CBC canadiense, relató: “Estaba de gira, así que casi me caigo del escenario todas las noches. Estaba muy, muy mareada y no sabía lo que estaba pasando. Es una de esas cosas de las que no sospechas nada”.

Lo que había ocurrido era que Twain padecía disfonía, un trastorno neurológico de las cuerdas vocales en el que los músculos pueden tener espasmos y afectar al habla, lo que ella atribuye a la enfermedad de Lyme, “una cosa malvada y silenciosa”.

“[La enfermedad de Lyme] es muy peligrosa porque tienes una ventana muy corta para atraparla y tratarla, e incluso cuando lo haces, es muy posible que te queden efectos, que es lo que me pasó a mí”, afirmó Twain a CBC. “Es una enfermedad debilitante y extremadamente peligrosa”, agregó.

Tratarlo en familia

También Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, cree que contrajo la enfermedad en 2004, pero aunque la padeció no lo supo… ¡hasta una década después! Ese fue el tiempo que tardó en ser diagnosticada. Ella misma lo reveló en su libro There Is No Fucking Secret: Letters From a Badass Bitch, en el que habla de sus adicciones a los medicamentos pero también de cómo padeció Lyme desconociéndolo.

En él explica que su madre, Sharon, le compró a su padre un rancho de renos para su casa en Inglaterra por su 56º cumpleaños, en 2004, y que fue el propio Ozzy quien le quemó la garrapata que le picó. A partir de entonces comenzó a sufrir todo tipo de dolores, tanto de cabeza como de estómago y los dolores no acertaban lo que tenía.

Cuando uno de ellos sí que sospechó que podía tratarse de la enfermedad de Lyme, voló a Alemania, donde se realizó un novedoso tratamiento con células madre. Aunque inicialmente escribió que tenía miedo de hablar públicamente sobre su enfermedad porque parecía ser “la enfermedad de moda” y estaba “cansada de ver a celebridades tristes interpretando el papel de víctima en las portadas de revistas semanales”, ahora es ella quien ha comprendido su error y habla intentando ayudar al resto.

Una de las que copó portadas cuando dio a conocer su enfermedad fue Thalía. La cantante aseguró que padeció Lyme durante el último trimestre de su primer embarazo, en 2007, y no pudo cuidar de su hija recién nacida, Sabrina, algo que contó en su autobiografía de 2011 Growing stronger (“Creciendo más fuerte”).

Cuando se comenzó a sentir mal, los médicos no cesaban de decirle que padecía depresión posparto. “Pero continuaba sintiendo que me había atropellado un camión, que me había arrastrado durante miles de millas, que una apisonadora me aplastó hasta el último hueso de mi cuerpo. Literalmente pensé que me estaba muriendo”, rememoró la artista, que en cuanto supo de su enfermedad, se sometió a dos años de “tratamientos intensos” que consiguieron que se recuperara, como ha demostrado en sus giras posteriores.

Kris Kristofferson fue la prueba de que no hay edad para la enfermedad de Lyme, dado que él la contrajo a punto de cumplir 80 años y los médicos, de nuevo, no supieron diagnosticarla. Fue en 2016, y tras el tratamiento él mismo asegura que, quitando algunos días, su vida es “perfectamente normal”.

Lo anunciaron en una entrevista con Rolling Stone él y su mujer, Lisa, que creía que había ocurrido hacía, otra vez, una década, en 2006, mientras rodaba la película Disappearances (que no llegó a España) en Vermont y que los médicos no supieron detectarla porque Kristofferson estaba tomando muchos medicamentos debido a la depresión y el Alzheimer.

La familia Hadid sea probablemente una de las más afectadas por la enfermedad de Lyme. La madre, Yolanda, es una de los mayores altavoces que tiene la sensibilización sobre la enfermedad, que, aunque se la diagnosticaron en 2015, se cree que al menos desde tres años antes la padecía.

En el reality Bravo, ella misma ha viajado por todo el mundo concienciando y relatando sus procesos de recuperación para sus síntomas neurológicos y muy débil físico. En un momento dado tuvo que dejar el programa, pero ese tiempo bregando con sus efectos le llevó a escribir el libro Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease (“Créeme: mi batalla contra la discapacidad invisible de la enfermedad de Lyme”).

“Esta enfermedad nos ha puesto de rodillas a mí y a muchos otros, a menudo deseando morir de desesperación y agotamiento. Es difícil para las personas comprender la discapacidad invisible que tenemos en nuestra vida, especialmente detrás de la hermosa cara que brilla en las portadas de las revistas”, aseguró en la Global Lyme Alliance Gala de 2016.

Puede que una de esas caras fuera la de su hija, Bella Hadid, o su hijo, Anwar, pues ambos poseen la enfermedad de Lyme. “Fueun momento oscuro… Estaba agotada todo el tiempo. Afectó incluso a mi memoria, así que de repente no recordaba cómo conducir a Santa Mónica desde Malibu, donde vivía”, aseguró a Evening Standard la modelo de 23 años. “No podía montar a mi caballo, el sueño de mi vida. Estaba demasiado enferma. Y tuve que venderlo porque no podía cuidarlo”, rememoró Bella, que ya está recibiendo tratamiento.

Y de una familia, a la del propio Bieber, porque el tío de su esposa, el actor Alec Baldwin, también padeció la enfermedad de Lyme, que reveló que padecía en una entrevista con The New York Times en 2011 pero de la que no volvió a decir nada hasta 2017, en un evento de la la Fundación Bay Area Lyme.

Según People, el actor contó que ha sido mordido por una garrapata en dos ocasiones, la primera de ellas en el año 2000 y la siguiente pocos años más tarde. Según Baldwin, los síntomas se le hicieron patentes durante cinco agostos consecutivos, sintiendo sus “pulmones negros y sudando en la cama hasta la muerte”.

“La primera vez fue la peor de todas”, recordó. “Y realmente pensé: ‘Esto es todo, no voy a vivir’… Estaba acostado en la cama diciendo: ‘Voy a morir en esta cama'”, narró el intérprete de 61 años, que asegura que ahora tanto él como su esposa Hilaria y sus hijos revisan continuamente a sus mascotas para que no tengan garrapatas.