Celebridades estadounidenses critican ley contra el aborto en Texas

Actores de Hollywood, músicos y celebridades criticaron este jueves 2 de septiembre una nueva ley que prohíbe el aborto en prácticamente todas las circunstancias en Texas, conservador estado estadounidense.

Reese Witherspoon, Eva Longoria Baston y P!nk fueron algunas de las celebridades que atacaron el proyecto conocido como “Ley de Texas de los latidos del corazón”.

El texto prohíbe la interrupción del embarazo a partir del momento en que se pueden detectar latidos del embrión, lo cual ocurre generalmente a las seis semanas, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

“Es muy simple. Deberíamos tener derecho de decidir sobre nuestra salud y futuro”, tuiteó la estrella de Desperate Housewives, Eva Longoria Baston.

“Pero con la extrema prohibición del aborto [en Texas] y otros estados aprobando un número récord de restricciones contra el aborto este año, tenemos que luchar por la libertad reproductiva de cada uno”, agregó.

I stand with the women of Texas who have the Constitutional right to make decisions about their health and their own bodies. #BansOffOurBodies https://t.co/J7aDur4uEQ

— Reese Witherspoon (@ReeseW) September 1, 2021