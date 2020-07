Celebrarán a Santa Librada en modalidad virtual

Debido a la pandemia por el Covid-19, este año no se realizaron las tradicionales peregrinaciones , en las que cientos de personas, procedentes de todo el país, pagaban favores a la virgen y mártir. En apego a los lineamientos emanados del Ministerio de Salud, las autoridades de la iglesia decidieron además no realizar procesiones ni recorridos en automóvil con la imagen de la Santa , ni tampoco permitir presencia de feligreses en la misa solemne.

