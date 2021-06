Celebrando la diversidad | La Prensa Panamá

In The Heights promete deslumbrar a todos con buenas coreografías y banda sonora cuyos elementos harán esta película vibrante.

La intérprete también resaltó que In The Heights es una película que celebra la vida dentro de una comunidad que enfrenta las penurias y las adversidades que viven los inmigrantes del barrio de Washington Heights, que se caracteriza por tener una población mayoritariamente compuesta por la diáspora latinoamericana.

Rubin-Vega describe su personaje como una mujer auténtica que no tiene miedo a decir las cosas como las ve y las percibe, y no tiene temor de lo que piensen o digan los demás sobre ella.

Hoy se estrena la película In The Heights (En el barrio), que cuenta las historias de la comunidad hispana que hace vida en los Estados Unidos, desde la perspectiva de aquellos que viven en el barrio de Washington Heights, en la ciudad de Nueva York.

