Celebra el Día del Libro con las novelas de Elisabet Benavent

Es complicado que no hayas escuchado el nombre de Elisabet Benavent. Quizá has podido no oír este, pero seguro que Beta Coqueta te suena. Incluso si ninguno de ambos ha llegado nunca a tus oídos, es imposible que no te hayas dejado contagiar por ‘Valeria’, ‘Sofía’, ‘Silvia’, ‘Martina’ o alguno de sus maravillosos personajes.

Quién es Elísabet Benavent

Esta joven valenciana forma parte de esa generación capaz de revolucionar el mundo de la literatura. Escritores superventas que han logrado sembrar su semilla en la empatía, la comprensión y el disfrute de aquel que se encuentra al otro lado de las letras.

Capaz de atrapar durante todo el transcurso de la historia al lector, sus principios tampoco fueron fáciles. Y es que, aunque ahora lleve más de 3.000.000 libros vendidos, empezó, como muchos otros, creyendo únicamente en sí misma, autoeditando sus propias obras y haciendo peripecias antes de que una editorial se fijará en su talento y fichará por fin por ella.

Archivo – La escritora Elisabet Benavent ANDREA COMAS – Archivo

Licenciada en Comunicación Audiovisual, sintió la necesidad de escribir y rompió el cascarón con su primer libro “En los zapatos de Valeria” en 2013, el cual vio la luz por primera vez a través de una plataforma digital. Poco después, le llegó un contrato editorial y lo demás salió a pedir de boca.

Hoy, con más de 20 libros en el mercado, Benavent puede gritar a los cuatro vientos que ha vendido tres millones de ejemplares, marcado la vida de miles y miles de personas e incluso ha logrado que Netflix, una de las plataformas digitales más consumidas hoy en día, no se haya resistido a sus historias y llevando así a la pequeña pantalla la saga Valeria, estrenada el pasado año.

Quizá su cercanía, la sencillez en la forma y el contenido y el retrato de una vida banal y caótica, es decir, de la realidad de la mayoría de los ciudadanos de esta aventura que es la vida, ha supuesto la confirmación real de su éxito. Un éxito que ha logrado sucumbir generaciones y generaciones que ya se pierden entre sus líneas.

Sus libros

‘La saga Valeria’ (2013), ‘La magia de ser Sofía’ y ‘La magia de ser nosotros’ (2017), ‘Toda la verdad de mis mentiras’ (2017), ‘Fuimos canciones’ y ‘Seremos recuerdos’ (2018) o ‘Un cuento perfecto’ (2020) son algunos de sus títulos.

Algunos de ellos inspirados en personajes tan públicos y conocidos como la influencer Mery Turiel, persona que inspira a la escritora y que así lo ha demostrado en sus redes sociales en muchas ocasiones.

Hoy, todos estos títulos ya forman parte de historias pasadas tras la publicación de su último libro, ‘El arte de engañar al karma‘ (2021) en el Elísabet Benavent, explora el significado del éxito en la vida y reflexiona con ironía y humor, algo común en todos sus libros, acerca de las imposiciones sociales, la presión del grupo y la autoexigencia. Temas contundentes y actuales que reflejan una realidad que muchos viven y sienten, matiz que, una vez más, afirma el éxito de la escritora.

El mes de abril se celebra el Día del Libro y qué mejor que poder disfrutar de él perdiéndote entre las líneas de una historia que te atrape. Si todavía no tienes claro que libro devorar, adéntrate en el mundo de Elisabet Benevanet.

