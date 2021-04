Ceferin no metió mano tras la Superliga y el árbitro del Real Madrid

La sombra de Aleksander Ceferin planeó sobre el Alfredo Di Stéfano durante los días previos al partido entre el Real Madrid contra el Chelsea. El mandamás de la UEFA había amenazado con tomar represalias contra los blancos por encabezar el surgimiento de la Superliga. Sin embargo, todo quedó en agua de borrajas y el resultado de 1-1 no tuvo suspicacia alguna.





El nombre de Danny Makkelie se hizo famoso tras el Serbia-Portugal en el que no concedió un gol a Cristiano Ronaldo después de que el balón atravesase la línea de meta. “De acuerdo con las políticas de la FIFA, lo único que puedo decir es que me disculpé con el seleccionador nacional, el señor Fernando Santos, y con la selección portuguesa por lo sucedido. Como equipo arbitral siempre trabajamos duro para tomar buenas decisiones. Cuando estamos en las noticias de esta manera no nos hace felices en absoluto”, admitió el propio Makkelie. En el choque entre Real Madrid y Chelsea no quiso líos.

El neerlandés de 38 años llegaba al encuentro con fama de ser un árbitro de dejar jugar y así lo demostró en los primeros compases del partido. Lejos de señalar absolutamente todo Makkelie favoreció el juego de contacto, pero no decantó la balanza para ningún lado a golpe de silbato. Al final, 10 faltas para el los blancos y 7 para los londinenses, sin añadir nada en la primera mitad y prolongando sólo tres en la segunda.

El colegiado designado por la UEFA para este partido sólo había pitado en una ocasión al Real Madrid y en dos al Chelsea, con victorias para ellos en todos los encuentros. Tras el encuentro del martes y el empate, se puede decir que ninguno de los dos equipos ha perdido cuando les pita, aunque el Chelsea protestó posible falta sobre Azpilicueta de Casemiro en el gol de Benzema.

Makkelie cumplió con su estilo y no se complicó en exceso, aunque con las tarjetas estuvo más generoso que de costumbre. Llegaba a este partido con un media de tres cartulinas por choque y en éste se fue hasta las seis. Se las llevaron Vinicius (27’), Pulisic (38’), Kroos (60’), Marcelo (65′), Varane (78′) y Odriozola (89′). No hubo más y el esperado (por algunos) escándalo no llegó.