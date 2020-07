Cecotec reúne en un ‘pack’ (¡con rebaja!) una maquinilla de afeitar y un cortapelos para decir adiós a los trasquilones

Con el auge de las barberías, son muchos los que han encontrado la solución definitiva para ir siempre bien peinados y afeitados. Sin embargo, y para nuestro pesar, con la llegada de las vacaciones, nuestras visitas a los salones no pueden ser tan frecuentes como exige la crecida del vello , por lo que la mayoría optamos por armarnos de paciencia (¡y valor!) para intentar afeitarnos y evitar que nos pase como a Maluma el día que decidió decir adiós a su barba. Sin embargo, la precisión no siempre está de nuestra parte, lo que suele traducirse en trasquilones en nuca, sienes y bigote , difíciles de ocultar y aún más de no generar algún comentario en nuestro entorno.

