Cecilia Carolina Bolocco Fonck: la diva chilena y exesposa de Carlos Menem | Gente | Entretenimiento

“Yo he tenido muchas mujeres, pero nunca me había enamorado así, tan profundamente. Nunca de esta manera. Cecilia es la mujer de mi vida, y quiero que ustedes que son mi familia compartan conmigo esta alegría, que la conozcan, que la quieran. Soy muy feliz con Ceci, quiero formar una familia, hace tanto tiempo que estoy solo”, le dijo Carlos Menem a su hermano Eduardo y su cuñada Susana Valente, en la mansión que el matrimonio tenía en Núñez, según refiere la periodista Olga Wornat en su libro Menem-Bolocco S. A.

