Cebolleros de Coclé llegan a acuerdos con autoridades del Mida, se les comprará toda la cebolla en buen estado

El ministro enfatizó que no se pueden comprar productos agropecuarios dañados porque la Contraloría General de la República lo prohíbe . “Eso es una ilegalidad, nosotros como funcionarios públicos no podemos hacer lo que la ley nos prohíbe”, sentenció Valderrama.

“Siempre me he reunido en la sede de la Cooperativa, lamentablemtne la Asociación llegó, pero se retiraron, inclusive a ellos se les va a comprar toda la producción”, subrayó Valderrama.

